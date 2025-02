2,14 Promille: Alkolenkerin kollidierte in Eferding mit Schulbus

Nur Minuten, bevor es zum Unglück kam, war der letzte Schüler aus dem Bus ausgestiegen: Man kann wohl von Glück reden, dass es nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag keine Verletzten zu beklagen gibt.

Auf der B129 war gegen 13:30 Uhr zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine 64-jährige Autofahrerin hatte im Gemeindegebiet von Eferding die Kontrolle über ihren Pkw verloren und war über die Fahrbahnmitte gekommen. Die entgegenkommende Lenkerin eines Schülertransportes versuchte noch, aufs Bankett auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Bild: FF Hinzenbach

Ein Alkotest bei der 64-Jährigen ergab einen Wert von 2,14 Promille, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Die Frau, die wie ihre Unfallgegnerin unverletzt blieb, musste ihren Führerschein abgeben. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Hinzenbach an. Nach gut zwei Stunden war die Unfallstelle geräumt, so die Einsatzkräfte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.