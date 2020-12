212 Infizierte bei freiwilligen Tests in Oberösterreich

Das teilte das Land am Donnerstag mit.Allein im Linzer Design Center wurden von 21. bis 23. Dezember 13.821 Menschen getestet, darunter 40 Prozent Nicht-Linzer, wie Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) informierte. 54 Tests (0,34 Prozent) davon waren positiv.

Am testwilligsten waren die mittleren Altersgruppen. Die Time-Slots in Linz waren bis einschließlich 25. Dezember beinahe ausgebucht, für den 26. Dezember waren noch einige Termine frei.

Im gesamten Bundesland stieg die Zahl der Infizierten am Donnerstag um 527, damit lag die Zahl der aktuell Positiven bei 3.381 Personen. 12.867 Leute verbrachten den Heiligen Abend in Quarantäne. 521 lagen auf Normal- und 81 auf den Intensivstationen der Spitäler. Neun Verstorbene im Alter von 66 bis 91 Jahren wurden am 24. Dezember gemeldet, die Zahl der bisherigen Todesfälle im Bundesland stieg damit auf 1.114.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.