21-jähriger Serbe nach Tankstellenraub in Vorchdorf festgenommen

Wie berichtet soll der 21-jährige serbische Staatsangehörige am 8. Februar die Tankstelle in Vorchdorf maskiert und mit einem Messer bewaffnet betreten und die 45-jährige Angestellte bedroht haben. Seine Forderung nach dem Geld in der Kasse wurde unterbrochen vom Bellen der Hunde, die den Täter ohne Ausbeute in die Flucht trieben. Knapp zwei Wochen später zeigte die eingeleitete Großfahndung Wirkung: Der mutmaßliche Täter konnte an seiner Wohnadresse im Bezirk Gmunden festgenommen werden.

Der 21-Jährige legte im Zuge seiner Einvernahme ein umfassendes Geständnis ab. Ein konkretes Tatmotiv konnte er nicht nennen. Er wurde in die Justizanstalt Wels überstellt.

