21-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Linz Land parkte am Samstag mit seinem Auto auf einem Grünstreifen neben der Bundesstraße in Weyregg am Attersee. Als er mit seinem Auto wegfahren wollte, übersah er einen Motorradfahrer, der auf der Bundesstraße in Richtung Steinbach am Attersee unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 21-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck musste mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Vöcklabruck geflogen werden. Der 26-jährige Autolenker wurde ebenfalls mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die B 152 war laut Angaben der Polizei für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.