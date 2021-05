21-Jähriger fuhr mit 111 km/h durch 50er-Zone

Mit 111 statt der erlaubten 50 km/h war gestern Nachmittag ein 21-Jähriger in Innerschwand am Mondsee unterwegs. Als ihn die Polizisten aufhielten, verhielt sich der afghanische Asylwerber, der keinen Führerschein besitzt, aggressiv. Er wird angezeigt.

Ebenfalls keine Lenkerberechtigung hatte ein 17-jährige Mofalenker, der am frühen Abend in Hörsching in einer Rechtskurve mit dem Mofa umkippte und stürzte. Er und sein Beifahrer schlitterten über den Asphalt und wurden verletzt. Da keiner der beiden zugeben wollte, wer gefahren war, konnte die Polizei erst durch Zeugen den Lenker eruieren.