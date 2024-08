22 Feuerwehren bei Großbrand im Bezirk Perg im Einsatz

Kurz vor 3:00 Uhr ging die Alarmmeldung beim Landesfeuerwehrkommando ein, das daraufhin sofort die Alarmstufe drei auslöste. Aktuell kämpfen rund 250 Feuerwehrleute gegen das Feuer, das das Gebäude vollständig erfasst hat. "Als wir beim Einsatzort ankamen, stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Wir haben dann versucht, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude zu verhindern", sagt Victor Vogelsang, Pressesprecher vom Bezirksfeuerwehrkommando Perg im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Der Großteil des Wohngebäudes konnte auch geschützt werden", so Vogelsang. Der Brand befindet sich mittlerweile unter Kontrolle.

60 Kühe im Stall

Im Stall befanden sich außerdem rund 60 Kühe. Laut ersten Informationen soll es den Helfern gelungen sein, alle Tiere zu retten. Der Landwirt, der den Brand entdeckt hatte, verletzte sich bei den Löscharbeiten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. "Ein Problem war die Löschwasserversorung, weil das Gebäude so entlegen gelegen war", sagt Vogelsang. Teilweise musste Löschwasser aus anderen Gemeinden herangeschafft werden, auch die Landwirte haben die Einsatzkräfte mit Vakuumfäßern unterstützt. "Es war eine Materalschlacht". Der Brandherd soll im Bereich des Heulagers gewesen sein.

