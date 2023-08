21-fache Einbruchs- und Diebstahlserie in Perg geklärt

Zwischen dem 13. und 25. Juli 2023 hat der obdachlose 46-Jährige aus Rumänien in Perg, Linz, Kirchdorf und St. Valentin Einbrüche und Diebstähle verübt. Bei einem versuchten Fahrraddiebstahl am 25. Juli beim Bahnhof Mauthausen wurde der Rumäne von der Kriminalgruppe Perg gefasst und festgenommen. Erst bei weiteren Ermittlungen konnten ihm insgesamt 21 Delikte nachgewiesen werden. Handtaschen, Geldbörsen, Fahrräder und Bekleidung soll der 46-Jährige gestohlen und in Zeitungskassen eingebrochen haben.

Dabei entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Der Festgenommene zeigte sich zu sämtlichen Vorwürfen umfassend geständig und wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

