21-Jähriger stach in Linz vier Nachtschwärmer nieder

LINZ. Der Verdächtige will "in Notwehr" gehandelt haben – ein 18-jähriger Inder wurde durch einen Nierenstich schwer verletzt.

"Tatort war die Obere Donaulände. Drei der Opfer sind nach dem Messerangriff verletzt in die Linzer Altstadt gelaufen. Der 18-Jährige blieb schwer verletzt zurück.“ Michael Hubmann, Stadtpolizeikommando Linz Bild: Polizei

Mit einem zehn Zentimeter langen Klappmesser soll ein 21-jähriger Linzer am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr vier Nachtschwärmer an der Oberen Donaulände verletzt haben (nachrichten.at berichtete).

Ein 18-jähriger Inder erlitt laut Polizei einen Nierenstich. Er brach am Tatort zusammen, wurde von Passanten erstversorgt und danach vom Notarzt in das Linzer Unfallkrankenhaus gebracht. Drei Iraker, die gemeinsam mit dem jungen Inder unterwegs waren, erlitten ebenfalls Schnittverletzungen am Oberkörper. Sie flüchteten verletzt in die Linzer Altstadt. Passanten, die die verletzten Burschen bemerkten, alarmierten die Rettungskräfte. Die drei Iraker wurden in Krankenhäuser gebracht.

Mithilfe von Augenzeugen konnte die Polizei bereits kurz nach der Tat zwei Verdächtige anhalten. In der Jackentasche eines 22-jährigen Linzers stellten die Beamten ein Klappmesser sicher. Der 22-Jährige bestritt jedoch jedwede Beteiligung an der Tat. Ein 21-Jähriger gab daraufhin vor den Streifenbeamten zu, dass er mit dem Messer bei einer Auseinandersetzung auf mehrere Menschen eingestochen habe.

Die Tatwaffe habe er danach dem 22-Jährigen übergeben. Der 21-Jährige wurde an Ort und Stelle festgenommen. Aufgrund einer Schnittverletzung an seiner linken Hand wurde auch der 21-Jährige von der Rettung ins Unfallkrankenhaus gebracht. "Der 21-Jährige gab an, dass er in Notwehr gehandelt habe", sagt Michael Hubmann vom Stadtpolizeikommando. Dem Vernehmen nach soll es vor der Tat in einem Lokal zu einem Streit zwischen den Männern gekommen sein. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen.

Schlägerei am Hauptbahnhof

Auch am Linzer Hauptbahnhof war am Wochenende ein Großaufgebot der Exekutive gefordert. 15 bis 20 Jugendliche waren im Bereich des Bahnsteigs 21 am Samstag gegen 0.20 Uhr aufeinander losgegangen. Laut Zeugen soll es sich bei den jungen Männern mehrheitlich um Migranten gehandelt haben.

Als die Polizei eintraf, suchten die Schläger das Weite. Ein verletzter 15-jähriger Afghane blieb mit einer Platzwunde am Kopf am Tatort zurück. Er war vermutlich mit einer Eisenstange niedergeschlagen worden. Eine Fahndung nach den anderen Schlägern brachte keinen Erfolg.

Der Linzer Hauptbahnhof war in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz von Gewalttaten. In den vergangenen Monaten war es aber auf dem Areal ruhig geblieben. "Es war der erste derartige Vorfall seit Monaten. Wir wissen, dass sich in diesen Bereichen gesellschaftliches Randpublikum trifft. Wir werden weiterhin verstärkt Präsenz zeigen", sagt Hubmann. (hip)

