20.400 Impfungen am vergangenen Wochenende

Demnach seien am 13. und 14. November 20.400 Impfdosen in Oberösterreich verabreicht worden. 7213 Landsleute holten sich am Wochenende den ersten Stich, für 2403 Menschen war es die zweite Impfung. 10.776 Impfwillige ließen ihren Schutz mit der dritten Impfung auffrischen.

Das Interesse an den Schutzimpfungen sei weiterhin hoch. Im Vergleich mit Oktober habe sich die Zahl der Anmeldungen etwa verzehnfacht, teilte der Krisenstab in einer Aussendung mit. Im Wochenvergleich wird dieses wachsende Interesse besonders sichtbar. In der Kalenderwoche 43 wurden in Oberösterreich 22.583 Impfdosen verabreicht, eine Woche später waren es bereits 39.858, in der Vorwoche schnellte die Zahl dann auf 93.262 Impfungen hoch.