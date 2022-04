2021 war ein Jahr der Wetterextreme

Mit einem Plus von 1,2 Grad im Vergleich zum langjährigen Schnitt war es in Österreich 2021 "viel zu warm", heftige Gewitter prägten das Wetter. Das geht aus dem "Klimastatus-Bericht 2021" hervor, der im Rahmen der Fachkonferenz "Klimatag 2022" in Wien vorgestellt wurde.

Laut dem Bericht, der vom Climate Change Centre Austria (CCCA) in Zusammenarbeit mit der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) erstellt wurde, war der vergangene Sommer zwar kühler als die vorherigen. Dennoch war es der neuntwärmste seit Beginn der Messgeschichte. Der Juni war sogar der drittheißeste seit Messbeginn.

Auch die Verteilung der Niederschlagsmengen über das Jahr wich stark vom Durchschnitt ab. Während es in den Monaten Februar, März, April, Juni und September ungewöhnlich trocken war, gab es im Juli und August 38 bzw. 30 Prozent mehr Regen als gewöhnlich.

Außerdem gab es in Österreich ungewöhnlich viele Extremwetterereignisse – in Erinnerung bleiben die Hagelschläge am 24. Juni in Ober- und Niederösterreich. Diese seien laut dem Bericht "seit mindestens mehreren Jahrzehnten in Mitteleuropa beispiellos" gewesen.

Österreich besonders betroffen

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass Österreich besonders stark von der globalen Erwärmung betroffen ist. Die Temperaturzunahme ist doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt. Das liegt wahrscheinlich an Österreichs kontinentalem Klima. Über dem Festland erwärmt sich die Luft rascher als über den thermisch trägen Ozeanen.

Laut dem Bericht werden die Extremwettereignisse in Österreich im 21. Jahrhundert weiter zunehmen. Deshalb brauche es Investitionen, Vorwarn- und Frühwarnsysteme.