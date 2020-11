2021 erstmals mehr Senioren als Jugendliche in Österreich

Das Jahr 2021 wird einen Wendepunkt in der Bevölkerungsentwicklung in Österreich markieren: Erstmals wird die Zahl der Über-65-Jährigen jene der Unter 20-Jährigen übersteigen: um 0,1 Prozentpunkte (siehe Grafik). Doch die Schere beginnt ab dann immer weiter auseinander zu klaffen: 2030 gibt es in Österreich bereits um 3,9 Prozent mehr Ältere als Junge, 2040 um 7,6 Prozent und 2080 bereits um 10,7 Prozent.

Geboren 2015. Dann hat man 2080 die Schwelle zur Generation 65plus überschritten - und befindet sich in guter Gesellschaft. Denn laut aktueller Bevölkerungsprognose der Statistik Austria wird 2080 fast jeder Dritte zu den älteren Semestern gehören.

Generell nimmt die Bevölkerung stetig zu. Fast zehn Millionen Einwohner werden 2080 in Österreich leben, um zwei Millionen mehr als bei der Volkszählung 2001. Bereits 2022 werden wir die Neun-Millionen-Grenze knacken.

Der prognostizierte Zuwachs ist fast ausschließlich auf Zuwanderung von jährlich rund 30.000 Menschen zurückzuführen. Nur fünf Prozent entfallen derzeit auf Geburtenüberschüsse. Ab 2030 wird die Zahl der Sterbefälle jene der Geburten zwar übertreffen, doch das wird voraussichtlich durch die "Wanderungsgewinne" mehr als wettgemacht. Die häufigsten Geburtsländer von Zugewanderten sind Rumänien und Deutschland. "Ohne Zuwanderung würde die Bevölkerung bis 2080 auf 6,7 Millionen schrumpfen, das wäre das Niveau von 1950", sagt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. 40 Prozent der Zuwanderung wird bis 2080 auf Wien entfallen.

"Mittelbau" schrumpft

"Bundesweit wächst die Bevölkerung bis 2040 um durchschnittlich 5,9 Prozent, in Oberösterreich um 6,5 Prozent", sagt Werner Lenzelbauer, Leiter der Statistik-Abteilung des Landes. Am stärksten sei das Wachstum im Zentralraum, während die Randlagen von Abwanderung betroffen seien. 2020 leben in Oberösterreich 1,49 Millionen Menschen. In einem halben Jahr werden wir den 1,5 millionsten Oberösterreicher begrüßen können. Auch bei uns wird sich die Altersstruktur ändern: 2040 kommen auf einen Pensionisten noch zwei Erwerbstätige.

Bis dahin wächst Oberösterreichs Bevölkerung um 97.000. Der Anteil der "Jungen" am Zuwachs liegt bei 10.000, jener der Senioren hingegen bei 146.000. Der "Mittelbau" der 20- bis 65-Jährigen schrumpft um 59.000. "Das hat auch enorme Auswirkungen auf die Pflege", sagt Lenzelbauer. 78.000 Oberösterreicher sind derzeit älter als 80 Jahre. 2040 werden es 131.000 sein: "Bedenkt man, dass fast jeder Dritte dieser Altersgruppe Pflege braucht, sieht man, dass der Bedarf an Personal eklatant zunehmen wird."

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at