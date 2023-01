200.000 Euro Schaden: Sozialverein wird zum Opfer von Internetbetrug

Seit mehreren Tagen versenden Betrüger E-Mails im Namen der Erste Bank bzw. Sparkasse. Die Empfänger werden aufgefordert, einen Beratungstermin zu vereinbaren, damit das Online-Banking-System optimiert werden könne. "In Wahrheit handelt es sich aber aber um eine Betrugsmasche, bei der die Täter durch einen mitgeschickten Link Zugriff auf die Konto-Zugangsdaten erhalten", erklärt Gerald Sakoparnig, Leiter der Abteilung Betrug im Landeskriminalamt Oberösterreich, im OÖN-Gespräch. In diese Falle tappte gestern der Obmann eines Linzer Sozialvereins. Insgesamt wurden dem Opfer 200.000 Euro abgeknüpft, wobei 185.00 Euro vom Vereinskonto und 15.000 Euro von seinem Privatkonto abgebucht wurden. Besonders brisant: Die Opfer müssen bei dieser Betrugsmasche aktiv ihre Verfügungsnummer angeben. "Ab diesem Zeitpunkt übernehmen die Täter das Konto", weiß Sakoparnig.

Oberflächlicher Zugang

Im konkreten Fall des Linzers meldeten sich die Täter gestern am späten Nachmittag und gaben sich als Sparkasse-Mitarbeiter aus. Sie gaben fälschlicherweise vor, unberechtigte Zahlungen für das Opfer zu stornieren. Laut Landeskriminalamt erteilte das Opfer stattdessen aber die Freigabe für insgesamt 40 Zahlungen, die die Täter in Wahrheit abbuchten. "Das Opfer hat die Freigaben nicht behirnt und hatte wohl einen sehr oberflächlichen Zugang", sagt Sakoparnig. Das Landeskriminalamt geht davon aus, dass diese Fake-E-Mails in der nächsten Zeit auch von anderen Banken kommen werden. "Es ist daher immer wieder wichtig zu betonen, dass Finanzinstitute keine derartigen E-Mails versenden. Wichtig ist dabei, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und den Hausverstand einzuschalten", so Sakoparnig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper