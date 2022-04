200.000 Euro Schaden: Flüchtiger Betrüger festgenommen

Das LKA OÖ Wirtschaftskriminalität führte gegen einen mehrfach einschlägig vorbestraften 45-jährigen Beschuldigten aus dem Bezirk Vöcklabruck umfangreiche Ermittlungen wegen des Verbrechens des schweren gewerbsmäßigen Betruges mit einem verursachten Schaden in der Höhe von mehr als 200.000 Euro.

Am 12. April 2022 konnte er sich einer Festnahme in Linz entziehen und tauchte vorerst unter. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnte der 45-jährige Beschuldigte, nachdem er von 24. auf den 25. April 2022 in Villach übernachtete, beim Verlassen des Zuges in Schwarzach/St. Veil (Salzburg) von Beamten der LKA OÖ-Zielfahndung festgenommen werden. Er wurde nach Linz gebracht und in die JA Linz eingeliefert.