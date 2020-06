200.000 Euro an Betrüger überwiesen: "Täter spielen mit Gefühlen"

Es begann mit einer Freundschaftsanfrage auf Facebook. Ein Arzt, der für die Vereinten Nationen im Irak tätig ist, wollte mit einer 60 Jahre alten Frau als Linz befreundet sein. Die Frau nahm die Anfrage an und begann mit dem vermeintlichen Arzt Nachrichten auszutauschen. Sie ahnte nicht, dass sich hinter dem charmanten Facebook-Profil des Mediziners dreiste Betrüger verbargen.

"Die Täter lassen sich viel Zeit, wenn sie versuchen, sich das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen", sagt Gerald Sakoparnig, Leiter der Abteilung Betrug im Landeskriminalamt. Wochenlang schrieben sich die Linzerin und der Arzt Nachrichten. Er machte ihr Komplimente für ihr Aussehen. "Diese Täter horchen die Bedürfnisse der Opfer ab", weiß Sakoparnig. Einsame Menschen, die sich nach einer Partnerschaft sehnen, sind für sie das ideale Ziel. Erst nachdem sie sich sicher waren, dass sie das Vertrauen und die Zuneigung der Linzerin gewonnen hatten, fragten die Betrüger nach Geld. Sie erfanden dafür eine rührende Geschichte: Der im Irak stationierte Arzt wolle seine Tochter im Internat in den Vereinigten Staaten besuchen. Er könne aber vom Irak aus nicht auf sein Vermögen in den Staaten zugreifen und bat die Linzerin deshalb um finanzielle Unterstützung. Zwischen März und Mai überwies die Frau den Betrügern auf Onlinekonten, die anonym angelegt wurden, mehr als 200.000 Euro. "Auf Knopfdruck ist das Geld weg. Es wird von den Tätern sofort auf andere Konten weiterüberwiesen", sagt Sakoparnig. Die Chancen, dass die Linzerin ihre Ersparnisse wiedersehen wird, sind gering. Sakoparnig bedauert, dass es trotz zahlreicher Warnungen der Behörden immer wieder zu solchen Fällen kommt: "Bei Geldforderungen am Telefon oder im Internet handelt es sich immer um Betrug", sagt er. Bei Ersuchen um finanzielle Hilfe in angeblichen Notlagen – etwa wegen der Corona-Krise oder nach einem Verkehrsunfall – sowie bei versprochenen Lottogewinnen sollte man den Hausverstand einschalten und eine zweite oder auch dritte Meinung einholen. Denn bei mehreren involvierten Menschen sinke die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle täuschen lassen.

Trotz aller Warnungen weiß der Ermittler, es wird nicht der letzte derartige Fall gewesen sein: "Die Zahl der Betrugshandlungen im Internet nimmt leider immer noch stark zu." (hip)

