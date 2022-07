1384 Kandidaten stellen sich dem Medizin-Aufnahmetest in Oberösterreich

Rund 16.000 Kandidaten haben sich österreichweit bis Ende März für das Aufnahmeverfahren zum Medizinstudium angemeldet, teilgenommen haben letztendlich nur 11.643. Heute stellen sie sich alle gemeinsam dem Test, der zeitgleich für die Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz und die Medizinische Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz stattfindet. In Oberösterreich stellen sich heute insgesamt 1384 Prüflinge dem Aufnahmetest für das Studium der Humanmedizin, der von 9 bis 17 Uhr bei der Messe Wels durchgeführt wird.

Seit sieben Uhr in der Warteschlange

Bereits um 7 Uhr morgens standen die ersten Testkandidaten in der Warteschlange, betreten konnten sie die Messehalle 20 ab 7.15 Uhr. "Wir haben die Prüfungskandidaten zeitlich eingeteilt, damit nicht alle auf einmal kommen. Das ist eine unserer Corona-Maßnahmen, die wir an diesem Testtag durchführen. Außerdem herrscht Maskenpflicht im gesamten Messebereich, nur am Platz dürfen die Teilnehmer die FFP2-Maske abnehmen", sagt Vizerektor Stefan Koch.

310 Plätze zu vergeben

Insgesamt verzeichnete die JKU 1907 Anmeldungen für 310 verfügbare Studienplätze, davon waren 689 Männer und 1218 Frauen. Im Vergleich zum Jahr 2021 waren dies rund 300 Anmeldungen weniger. Wer letztendlich einen der begehrten Studienplätze erhält, wird laut Koch vermutlich am 8. August bekannt gegeben. "Uns ist klar, dass die Studierenden sehr gespannt auf die Ergebnisse warten. Wir werden uns daher bemühen, die Testergebnisse innerhalb eines Monats auszuwerten", sagt Vizerektor Koch.

Mehrteiliger, schriftlicher Test

Der Aufnahmetest für das Studium der Humanmedizin (abgekürzt MedAT-H) ist ein mehrteiliges, schriftliches Verfahren. In Abschnitten wird zunächst das schulische Vorwissen aus den Bereichen Biologie, Chemie, Physik und Mathematik abgeprüft. Anschließend werden den Studierenden Texte vorgelegt, wobei ihre Lesekompetenz und das Textverständnis geprüft wird. Auch Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten sind gefordert: Getestet wird das Zusammensetzen von Figuren, Zahlenfolgen, Wortflüssigkeit, Gedächtnis und Merkfähigkeit sowie Implikationen erkennen. Als letzten Testabschnitt stellen die Kandidaten ihre sozial-emotionalen Kompetenzen unter Beweis.

Hätten Sie das Zeug zum Medizin-Student?

