2000 Jobs und viele Tipps rund um das Bewerben beim Karriereforum Linz

LINZ. Jobbörse von OÖNachrichten und Salzburger Nachrichten lockte 3000 Besucher an.

Die Besucher machten sich beim 9. Karriereforum schlau über das Angebot an freien Stellen und suchten das Gespräch mit Ausstellern. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Diesmal konnten die 3000 Besucher des Karriereforums Linz wahrlich aus dem Vollen schöpfen: Bei der gestrigen Jobbörse der OÖNachrichten und Salzburger Nachrichten hatten 60 Aussteller an die 2000 Angebote für Jobs, Praktika und Lehrstellen mit im Gepäck – so viele wie noch nie in der neunjährigen Geschichte dieser Jobmesse. Die Stimmung im Linzer Palais Kaufmännischer Verein war jedenfalls prächtig.

Fachkräftemangel und gestiegene Anforderungen, die Beschäftigte an einen modernen Arbeitsplatz stellen, verlangen auch von Unternehmen rascheres Agieren, als sie es bisher gewohnt waren.

"Geduld haben immer weniger Bewerber. Unternehmen, die sich mit der Auswahl zu lange Zeit lassen, müssen feststellen, dass gute Kandidaten bereits anderwärtig fündig geworden sind", stellt Personalmanagerin Viktoria Wallaberger von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei KPMG fest. Sie selbst vereinbare meist am ersten oder zweiten Tag nach Einlangen der Bewerbungsunterlagen die Gesprächstermine. "Länger als eine Woche sollte die Rückmeldung nicht dauern", so ihre Erfahrung.

Rasches Feedback ist wichtig

Das sieht auch Polytec-Personalmanagerin Johanna Hehenberger so: "Je schneller Bewerber Feedback bekommen, desto besser." Ihr ist es wichtig, die in Frage kommenden Kandidaten gleich beim ersten Gespräch mit ihren künftigen Führungskräften zusammenzubringen. Hehenberger: "Die beiden müssen sich verstehen."

Auf der Bühne im Festsaal bekamen Neueinsteiger und Jobinteressierte in einer Talkrunde auch Wissenswertes rund um die Bewerbung mit auf den Weg. "Am besten ist es, ehrlich und authentisch zu sein. Sich zu verstellen, nur um an den Job zu kommen, bringt nichts", sagt Wallaberger.

Andrea Starzer, Leiterin des Salzburger Personalberaters JOBshui, rät zu genaueren Angaben von Kenntnissen auf den beruflichen Social-Media-Plattformen. Das erleichtere es, gefunden zu werden. Komme es dann zum Vorstellungsgespräch, sollten die Kandidaten nicht panisch reagieren, wenn völlig unerwartete Fragen gestellt werden. "Es geht nicht darum, ob die Fragen richtig oder falsch beantwortet werden. Es ist nur ein Test, wie schlagfertig jemand ist", sagt die Personalberaterin. Mit der Vorstellung, alle Personalverantwortlichen würden auch die privaten Social-Media-Profile der Bewerber durchforsten, räumen die HR-Managerinnen von Polytec und KPMG jedoch auf. "Ich mache das nur, wenn ich das Gefühl habe, da passt irgendetwas nicht", sagt Hehenberger. In die Tiefe gehe sie etwa auch, wenn jemand öfter nach kurzer Zeit seinen Job gewechselt habe. "Das zeigt mir, dass dieser Bewerber seine Probleme in der Firma nicht abgeschlossen hat."

Dennoch warnt Beraterin Starzer vor allem Jüngere vor zu viel Freizügigkeit in Internet-Foren. "Macht’s im Internet nur das, was ihr auch eurer Oma erzählen würdet", rät sie.

