2.000 Corona-Neuinfizierte und fünf Tote in Oberösterreich

Mit 2.252 wurde ein neuer Höchstwert erreicht und gleichzeitig hatte Oberösterreich auch den mit Abstand höchsten Wert im Bundesländervergleich. Fünf Todesfälle sind Samstagabend vom Krisenstab des Landes neu gemeldet worden. Darunter eine 51-jährige Frau aus dem Bezirk Grieskirchen. Die übrigen Verstorbenen waren zwischen 77 und 91 Jahre alt. In den 84 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen waren mit Stand Freitag 341 Mitarbeiter sowie 352 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet. Im gesamten Bundesland waren mit Stand Samstagmittag 11.875 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Angespannte Lage in Spitälern

Die Lage in den Spitälern sei angespannt. Laut dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurden am Samstag 659 Covid-19-Erkrankte in den Oö. Spitälern versorgt, 79 davon auf der Intensivstation. Aktuell verfügen die Häuser über 250 Intensivbetten, von denen 100 für Covid-19-Fälle reserviert sind. Kommende Woche gibt es eine Aufstockung um 50 Plätzen.

Zum Thema:

Die Konzentration gelte jetzt der Versorgung von akuten Krankheitsbildern, sei es Covid-19 oder anderen dringlich zu behandelnder Erkrankungen, hieß es vom Krisenstab des Landes. Somit würden Planleistungen an allen Krankenanstalten ab sofort verschoben werden, die Betroffenen werden diesbezüglich direkt von den Spitälern persönlich informiert.

