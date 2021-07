200 Mann kämpften gegen Flammen

200 Feuerwehrleute standen gestern Vormittag in Frankenburg am Hausruck mehrere Stunden im Einsatz. In einem Sägewerk war ein Feuer ausgebrochen. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

"Als wir ankamen, schlugen uns bereits die meterhohen Flammen entgegen", sagt Peter Derflinger, Einsatzleiter der Feuerwehr Frankenburg. "Vom Sägewerk blieb nur ein Gerippe übrig."

Holz-Wohnhaus gerettet

Ein 57-Jähriger schnitt am Vormittag im Werk Holz, als die Maschine streikte und wenig später zu rauchen begann. Er alarmierte die Feuerwehr.

Kurz nach Beginn der Löscharbeiten musste Alarmstufe 2 ausgerufen werden. Grund dafür war das an das Sägewerk angrenzende Holz-Wohnhaus. "Der nahe Bach führte genug Wasser, aber die größte Herausforderung war, dass die Flammen nicht auf das Wohnhaus übergreifen", sagt Derflinger. Der Dachstuhl wurde leicht beschädigt. Bereits nach 20 Minuten hatten die 15 Feuerwehren den Brand unter Kontrolle, gegen 14.30 Uhr konnte Brandaus gegeben werden. Warum das Feuer im Sägewerk ausgebrochen war, ist noch unklar.