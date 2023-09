200 km/h: Gleich zwei Raser auf der A1 erwischt

Kurz vor Mitternacht wurden Beamte in Enns auf einen 34-jährigen türkischen Autolenker aufmerksam, der auf der A1 in Richtung Amstetten raste. Der Mann war mit mehr als 200 km/h unterwegs. Bereits eine Stunde zuvor konnten die Polizisten ebenfalls auf der A1 einen 20-jährigen Rumänen aufhalten. Bei ihm zeigte das Radarmessgerät 199 km/h an.

Beiden Männern wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.