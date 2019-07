20 statt 50 Euro: Kritik an uneinheitlicher Strafhöhe

Ganz nach dem österreichischen Motto "a bisserl was geht immer" verhält es sich offenbar auch mit dem Verkehrsstrafen-System. Denn je nach Bundesland werden Verkehrssünder unterschiedlich zur Kasse gebeten. Auch die Toleranzgrenzen bei Geschwindigkeitsübertretungen variieren. Beides kritisiert der Rechnungshof in einem gestern veröffentlichten Prüfbericht, der die Abwicklung von Strafen im Innen- und Verkehrsministerium sowie in Ober- und Niederösterreich beinhaltet. Kritisiert wird aber auch, dass es kein österreichweit abrufbares Register gibt, in dem Verwaltungsstrafen abgefragt werden können. Die Prüfer haben große Diskrepanzen bei der Höhe der Strafen aufgedeckt und empfehlen einheitliche Strafgeldhöhen und Strafrahmen.

Länder strafen nach Ermessen

Denn in einem Bundes-Tatbestandskatalog gebe es zwar Vorgaben für die Strafhöhe, diese können die Länder aber im eigenen Ermessen ändern. Und das tun sie offenbar, denn während der Bund für "unterlassene Hilfeleistung" 365 Euro vorsieht, sind in Niederösterreich nur 70 Euro und damit weniger als ein Fünftel fällig. Ein weiteres Beispiel ist das "vorschriftswidrige Vorbeifahren an einem Kindertransport": Während man in Niederösterreich 50 Euro Strafe zahlt, sind es in Oberösterreich nur 20 Euro. Die Richtwerte des Bundes werden aber auch überboten, wie das Beispiel "vorschriftswidriges Hintereinanderfahren" belegt: Der Tatbestandskatalog sieht dafür 100 Euro Strafe vor, in Niederösterreich zahlt man aber mehr als das Dreifache, nämlich 360 Euro. Zuständig für das Verkehrsstrafen-System sind Bund, Länder, Gemeinden und die Asfinag. Die Abwicklung der Strafen obliegt den Bezirkshauptmannschaften, den Landespolizeidirektionen und den Magistraten. Insgesamt 310 Millionen Euro haben laut Rechnungshof Ober- und Niederösterreich, Bund und Asfinag 2017 mit den Strafen eingenommen.

> Video: Rechnungshof kritisiert uneinheitliche Verkehrsstrafen

Oberösterreich dürfte da gut aussteigen. Denn der ÖAMTC hat die Bandbreite der Strafen aller Bundesländer verglichen. Verkehrsdelikte in Oberösterreich sind demnach eher im oberen Bereich anzutreffen (siehe unten).

Der zweite Kritikpunkt betrifft das Fehlen eines bundesweit abrufbaren Verwaltungsstrafen-Registers, ohne das Wiederholungstäter nicht in Erscheinung treten würden, so der Rechnungshof. Denn: Es gibt keine zentrale Datenbank, in der Verkehrsstrafen registriert werden. Nicht einmal innerhalb eines Bundeslandes, denn schon bei den Bezirksgrenzen endet meist die Erfassung.

Verkehrsstrafen im Vergleich

Unterlassene Hilfeleistung: Bundesempfehlung: 365 Euro NÖ: 70 Euro

Vorbeifahren an einem Kindertransport: NÖ: 70 Euro OÖ: 20 Euro

Zu geringer Sicherheitsabstand: Bundesempfehlung: 100 Euro NÖ: 360 Euro

Strafrahmen Bundesländer

Überfahren einer Sperrlinie: 35-80 Euro OÖ: 80 Euro

Behinderung von Fußgängern: 35-70 Euro OÖ: 60 Euro

Überfahren einer Haltelinie bei Stopptafel: 30-60 Euro OÖ: 60 Euro

Quelle: Rechnungshof/ÖAMTC, Foto: Weihbold

