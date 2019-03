20 Personen fuhren in Neunsitzer von Paris bis Suben

SUBEN. 20 Personen wollten mit einem Kleintransporter, in dem eigentlich nur Platz für neun Personen ist, von Paris nach Rumänien reisen. In Suben war am Samstagvormittag Endstation.

Der völlig überladene Kleintransporter hatte bereits fast 1000 Kilometer zurückgelegt, als er von der Autobahnpolizei Ried im Innkreis um 10 Uhr auf einem Parkplatz der A8 gestoppt wurde.

Zwölf Erwachsene, sieben Kinder zwischen drei und 13 Jahren sowie ein Jugendlicher befanden sich in dem Fahrzeug. Am Steuer saß ein 35-jähriger Rumäne, der eine Strafe kassierte. Das teilte die Polizei Oberösterreich am Sonntagvormittag mit.

Der Kleintransporter sei außerdem um 740 Kilogramm und der damit gezogene Anhänger um 1400 Kilogramm überladen gewesen. Allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt, solange sie keine anderen Fahrzeuge organisiert haben.

