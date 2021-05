Es ist Montagnachmittag, als Patrick*) in seinem Zimmer der betreuten Wohngruppe in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) Schulaufgaben macht. Weil er sich dabei nicht auskennt, will er seine Betreuerin um Hilfe bitten. Diese vertröstet den Neunjährigen, weil sie gerade mit einem anderen Kind beschäftigt ist. "Das war kurz vor 17 Uhr", sagt Peter Heidlmair, Geschäftsführer der gleichnamigen privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung.