20 Jahre Schloss Hartheim: Brückenschlagen zur Gegenwart

30.000 – genau das ist jene Anzahl an Menschen mit psychischer oder körperlicher Behinderung, die während der Zeit des Nationalsozialismus im Schloss Hartheim ihr Leben gelassen haben, da dieses als „nicht würdig“ bezeichnet wurde. Seit genau 20 Jahren erinnert die Ausstellung „Wert des Lebens“ in der Gedenkstätte in Alkoven an die Geschehnisse während der NS-Zeit, in denen Menschen der Wert ihres Lebens abgesprochen wurde.

Bis heute haben in den vergangenen 20 Jahren mehr als 500.000 Menschen die Gedenkstätte besucht, ein Drittel davon sind Besucher aus dem Ausland. „Wir stellen uns damit nicht nur der Vergangenheit, sondern schaffen auch eine Verbindung in die Gegenwart und Zukunft. Denn auch dieses Verhalten, das regelrecht als menschen-unmöglich gilt, gehört leider zu unserer Geschichte und diese müssen wir wach halten“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) anlässlich des 20. Jahrestages des Lern- und Gedenkortes Schloss Hartheim.

Gegenwärtige Fragestellungen als Thema

23.000 Identitäten der rund 30.000 Todesopfer, die auf Befehl des NS-Regimes durch Gas getötet wurden, wurden mittlerweile durch intensive Forschungen geklärt. Für Brigitte Kepplinger, Obfrau des Vereins Schloss Hartheim, sind diese Taten ein wichtiger Bestandteil der Geschichte, der auch in der heutigen Gesellschaft noch seine Nachwirkungen zeigt. „Wir beschäftigen uns an diesem Ort auch weiterhin mit gegenwärtigen Fragestellungen, wie etwa Gentechnik, Sterbehilfe und Optimierung des Menschen. Wir schlagen also Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart“, sagte Kepplinger.

"Zeitlose Bedeutung"

Im Jahr 1969 wurde Schloss Hartheim zur ersten Gedenkstätte an einem Ort der NS-Euthanasieaktion ‘T4’ in Deutschland und Österreich. Für Florian Schwanninger, Leiter des Lern- und Gedenkortes Schloss Hartheim, ist seit der Gründung der Gedenkstätte und Gestaltung der Ausstellung das Ziel, einen Prozess des Nachdenkens, Begreifens und Lernens einzuleiten: „Die NS-Zeit liegt lange zurück, Zeitzeugen sind kaum noch am Leben, in den Familien ist diese Zeit oft nicht mehr präsent. Wir möchten hier im Schloss Hartheim zeigen, dass die Auseinandersetzung mit dieser Zeit nach wie vor große Relevanz für unser Leben hat. Vor allem die Frage, wie man mit Menschen umgeht, die nicht so leistungsfähig, gesund, fit und ‘optimiert’ sind, wie es die Gesellschaft erfordert, hat zeitlose Bedeutung“, sagte Schwanninger.

Morgen, Freitag, findet anlässlich des 20-Jahre-Gedenktages im Schloss Hartheim ein Tag der offenen Tür statt: Förderer des Vereins Schloss Hartheim sind zur Gesprächsrunde geladen, auch Führungen durch die Ausstellung und die Gedenkstätte sowie ein Blick hinter die Kulissen werden angeboten.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger