20 Jahre Bischof: Manfred Scheuer feiert Dankgottesdienst am Sonntag

Seit Anfang 2016 ist er Bischof von Linz, seine ersten zwölf Jahre als Bischof verbrachte er aber in Tirol: Am 14. Dezember 2003 wurde der gebürtige Oberösterreicher Manfred Scheuer im Innsbrucker Dom von Alois Kothgasser zum Bischof geweiht. Am Sonntag, 17. Dezember, um 10 Uhr feiert Manfred Scheuer einen Dankgottesdienst im Linzer Mariendom.

Die einstige Festpredigt zu Scheuers Bischofsweihe im Jahr 2003 hielt übrigens der damalige Linzer Bischof Maximilian Aichern. „Bischöfe sind Diener der Freude“, gab er Scheuer mit in sein Amt. Im Jänner 2016 dann übernahm Scheuer bei einem Festgottesdienst im Linzer Mariendom von seinem Vorgänger Ludwig Schwarz das Amt des Linzer Diözesanbischofs.

Der Linzer Generalvikar Severin Lederhilger, seit Scheuers Amtsantritt in Linz das „alter ego“ des Bischofs, würdigt Manfred Scheuer als „echten Freund der Menschen, für die er Verantwortung übertragen erhalten und in aller Bescheidenheit mit Durchsetzungskraft übernommen hat.“

