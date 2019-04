20-Jähriger verhinderte Weiterfahrt von Alkolenker

GURTEN. Ein junger Mann (20) aus dem Bezirk Vöcklabruck stellte sich am Freitag, 05. April gegen 22:45 Uhr einem betrunken Innviertler in den Weg und verhinderte so seine Weiterfahrt.

Diese Tat verdient Respekt: Ein junger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Vöcklabruck hat in der Nacht auf Samstag nicht lange gezögert und einen 49-jährigen Pkw-Lenker mit einer starken Alkoholisierung gestoppt. Der Mann (49) kam zuvor mehrmals über die Fahrbahnmitte und konnte nur knapp einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw verhindern. Im Ortsgebiet von Gurten hielt er später sein Fahrzeug an um seine Notdurft zu verrichteten.

Couragiertes Einschreiten

Der nachkommende 20-Jährige, der die Fahrt beobachtet hatte, hielt seinen Pkw vor dem Fahrzeug des 49-Jährigen an und verhinderte so die Weiterfahrt. Er nahm dem Mann außerdem den Fahrzeugschlüssel ab. Dabei kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Pkw des 20-Jährigen seitlich an der Beifahrertür beschädigt wurde. Außerdem riss der 49-Jährige die Kennzeichentafeln vom Fahrzeug des 20-Jährigen und warf diese, sowie weitere Gegenstände aus dem Fahrzeug, ins Gelände.

Bis zum Eintreffen der Polizeistreife gelang es dem 20-Jährigen, den 49-Jährigen an der Weiterfahrt zu hindern. Der Innviertler wird bei der Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis und bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt. Er hatte knapp zwei Promille Alkohol im Blut.

