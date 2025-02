Jugendliche attackierten 20-Jährigen in Timelkam - schwer verletzt

Ein 20-Jähriger aus Seewalchen (Bezirk Vöcklabruck) wurde gegen 2:45 Uhr beim Eingangsbereich einer Bankfiliale in der Pichlwanger Straße in Timelkam von einer Gruppe Jugendlicher mit Schlägen und Tritten attackiert. Er blieb schwer verletzt liegen. Ob der Verletzte seine Angreifer gekannt hatte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Es soll sich bei den Tätern um ungefähr sieben Jugendliche gehandelt haben, die laut Zeugenangaben in Richtung Vöcklabruck geflüchtet sind.

Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Um weitere Hinweise aus der Bevölkerung bittet die Polizei am Sonntagmorgen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Timelkam erbeten, unter 059133/4176-100.

