20 Mädchen an Laufhäuser "vermittelt"

LINZ. Bedingte Haftstrafen für chinesisches Paar, das sich gegenseitig vor Gericht beschuldigte.

Ein Paar aus China stand in Linz wegen Zuhälterei vor Gericht. Bild: dpa/Boris Roessler

Mindestens 20 Mädchen soll ein inzwischen geschiedenes chinesisches Ehepaar an zahlreiche Laufhäuser in ganz Österreich "vermittelt" und ihnen großen Teile ihrer Einnahmen aus der Prostitution wieder abgenommen haben. Gestern mussten sich die beiden am Landesgericht Linz wegen Zuhälterei verantworten.

Vor Gericht schob sich das Paar gegenseitig die Schuld zu. Er will lediglich der Chauffeur gewesen sein, sie sieht sich als Opfer ihres Ehemannes. Von der Zuhälterei wollen beide nichts gewusst haben. Vor Richterin Ursula Eichler mimten die beiden Beschuldigten gestern die Unschuldslämmer. Zahlreiche Mädchen hatten ausgesagt, dass die Frau ihnen beinahe täglich etwa 50 Prozent ihrer Einnahmen abgenommen habe. Diese Zeuginnen seien von ihrem Ex-Mann, der ihr "die ganze Sache anhängen will", beeinflusst gewesen, gab die zierliche 37-Jährige gestern mit Hilfe einer Dolmetscherin zu Protokoll. Sie habe zwar für die Mädchen, die sie in sozialen Netzwerken kennengelernt hatte, Kontakte zu Laufhäusern hergestellt, das Geld habe allerdings nicht sie, sondern ihr Ex-Mann an sich genommen. "Ich habe diesen Mädchen geholfen, so sehe ich das", sagte die 37-Jährige. Der Mann wiederum betonte, dass er nur als Chauffeur seine Ex-Frau und die Mädchen zu diversen Laufhäusern gebracht habe. Für eine Fahrt von Linz nach Salzburg habe er etwa 70 Euro bekommen.

Nach mehrstündiger Verhandlung verurteilte Richterin Eichler die Angeklagte zu sechs Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe. Der Mann wurde als Beitragstäter zu fünf Monaten bedingt verurteilt. Die Sprüche sind nicht rechtskräftig.

