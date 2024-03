2 verirrte Wanderer vom Schafberg gerettet

Die Tschechen waren am Montag in St. Wolfgang auf den Schafberg (1.782 Meter Seehöhe) gestartet, verstiegen sich aber mittags beim Abstieg auf der Nordseite des Berges. In einem steilen, wasserführenden Graben konnten sie nicht mehr weiter, wie die Salzburger Bergrettung am Dienstag informierte.

Die Bergrettung wurde um 19.00 Uhr alarmiert. Neun Mitglieder der Ortsstelle St. Gilgen erreichten den Mann und die Frau um 21.00 Uhr. Sie brachten die erschöpften, aber unverletzt gebliebenen Urlauber teils mittels Seilsicherung aus dem schwierigen Gelände und mussten dabei 400 Höhenmeter bewältigen. Die Rettungsaktion endete um 2.00 Uhr.

