2,5 Millionen Christbäume sind für Weihnachten bereit

"Das Aufstellen eines geschmückten Tannenbaumes ist ein relativ junger Brauch. Erst im Lauf des 20. Jahrhunderts hat sich der Christbaum in Österreich allgemein durchgesetzt", sagt Bischof Manfred Scheuer.

Heute ist der Christbaum zu Weihnachten nicht mehr wegzudenken. Der Bedarf ist gewaltig. Alleine in Oberösterreich wird heuer etwa eine halbe Million Bäume benötigt. Für die 150 oberösterreichischen Christbaumbauern hat nun die arbeitsreichste Zeit des Jahres begonnen. Ende November wurde in den meisten Betrieben mit dem Schneiden begonnen. Offizieller Verkaufsstart ist der 9. Dezember. Verkauft werden fast ausschließlich Nordmanntannen. "Die haben einen Anteil von gut 90 Prozent", sagt Ignaz Hofer, Obmann der Christbaumbauern.

Vereinzelt finden sich noch Blaufichten und Coloradotannen im Sortiment. "Wir haben zu Hause zu Weihnachten eine Blaufichte stehen. Die verströmt einen besonders angenehmen Geruch", sagt Hofer. Etwa 90 Prozent aller Christbäume, die in Oberösterreich verkauft werden, stammen aus heimischer Produktion. Bäume aus Oberösterreich sind mit einem eigenen rot-weiß-roten Gütesiegel der Bauernschaft versehen.

Wer einen Christbaum aus Oberösterreich erwirbt, hat gleichzeitig die Chance, Gutes zu tun. An allen Verkaufsständen werden Spenden für die Organisation "Sei So Frei" gesammelt. Für eine Spende von einem Euro beim Christbaumkauf werden in der Region Mara in Tansania zwei Baumsetzlinge gepflanzt.

Wie hält man den Christbaum in den kommenden Wochen am besten bis Weihnachten frisch? Christbaumbauer Hofer rät, etwas Wasser in den Christbaumständer zu geben. Wichtig: Zuvor ein kleines Stück des Stammes abschneiden.

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at