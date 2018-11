Am Übergang zur Republik kam es zu zahlreichen Demonstrationen, im Bild in der Linzer Klosterstraße. Bild: OÖN Oberösterreich Als aus dem Erzherzogtum das Bundesland wurde Am Sonntag feiert die Landespolitik "100 Jahre Oberösterreich" 17. November 2018 - 00:04 Uhr

Milch, Kristallzucker oder Zwiebeln waren schwer erschwingliche Lebensmittel. Ein Liter Milch kostete, umgerechnet auf die Kaufkraft, im Vergleich zu heute 39 Cent, das Kilo Zucker 72 Cent und ein Kilo Zwiebeln 1,13 Euro. Teuer und knapp: Im Schleichhandel wurde für Zucker oder Mehl das Zehn- oder Fünfzehnfache kassiert. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug lediglich rund 45 Jahre, und auf den oberösterreichischen Straßen waren 134 Autos unterwegs – eines auf 6422 Einwohner.

Erste Landesversammlung

Solche Vergleiche errechneten die Landesstatistiker, um das Oberösterreich des November 1918 zu illustrieren. Morgen, Sonntag, ist es genau 100 Jahre her, dass die Konstituierung der Provisorischen Landesversammlung und die Wahl des Landeshauptmannes Johann Nepomuk Hauser und seiner Stellvertreter stattfanden (siehe auch Artikel rechts). Aus dem "Erzherzogtum Österreich ob der Enns" der zerfallenen Monarchie wurde das Bundesland Oberösterreich. Dieses historische Ereignis feiert das offizielle Oberösterreich am Sonntag mit einem Festakt. Begonnen wird um 9 Uhr vor dem Landhaus mit einer Flaggenparade des Bundesheeres. Auch alle Einsatzorganisationen sind vertreten. Friedens- und Dankesworte sprechen Bischof Manfred Scheuer und Senior i. R. Friedrich Rößler, eine von Gerhard Knogler gestaltete Gedenktafel wird enthüllt, die dokumentieren soll, dass Oberösterreich auf "den Säulen seiner vier Viertel" ruht. Musikalisch umrahmt wird diese Feier von der Militärmusik und dem Kinder- und Jugendchor des Landestheaters Linz.

Danach folgt der Staatsakt im Steinernen Saal des Landhauses mit Festreden von Landeshauptmann Thomas Stelzer und der Historikerin Gudula Walterskirchen. Die Klubobleute der im Landtag vertretenen politischen Parteien kommen in einer Gesprächsrunde zu Wort. Zur Feier "100 Jahre Oberösterreich" wurde auch eine Sondermarke aufgelegt, die in einem Sonderpostamt im Schlossmuseum (13 bis 17 Uhr) erhältlich sein wird.

"Es war keine lineare Entwicklung, wir müssen auch auf dunkle Kapitel zurückblicken", sagt Landeshauptmann Stelzer. Aber dennoch habe das Land "in den vergangenen 100 Jahren eine Erfolgsgeschichte geschrieben". "Die Feier soll nicht nur dazu dienen, uns in der Vergangenheit zu bewegen", sagt Landtagspräsident Viktor Sigl: "Demokratie ist nicht geschenkt. Wir müssen sie immer aufs Neue definieren." (bock)

Der erste provisorische Gemeinderat

Gedenken der Stadt Linz an Neukonstituierung am 16. November 1918.

Auch der Linzer Gemeinderat feierte: In einer außerordentlichen Sitzung gestern, 17 Uhr, gedachte das Stadtparlament im Gemeinderatssaal des Alten Rathauses seiner Neukonstituierung vor 100 Jahren. Am 16. November 1918 trat ein provisorischer Gemeinderat zusammen, dessen Mandatszahl wegen der 1915 erfolgten Eingemeindung von St. Peter von 48 auf 57 erhöht wurde. Er setzte sich aus 31 Deutsch-Freiheitlichen, 19 Sozialdemokraten und 7 Christlichsozialen zusammen.

„Mit der Neukonstituierung des Linzer Gemeinderates am 16. November 1918 wurde ein Signal für den politischen Wandel nach dem Ende der Monarchie gesetzt. Damit erfolgte auch ein entscheidender Schritt zur Schaffung demokratischer Verhältnisse auf kommunaler Ebene“, sagte Bürgermeister Klaus Luger. Die Sondersitzung sei ein weiterer Beitrag im Gedenkjahr, die historische Dimension der Ereignisse des Jahres 1918 aufzuzeigen.

In einem Festvortrag „Die Stadt Linz am Beginn der Ersten Republik“ schilderte der Direktor des Archivs der Stadt Linz, Walter Schuster, die Geschichte des Linzer Gemeinderates in der Anfangszeit der Ersten Republik.

