1,9 Tonnen Kriegsmaterial in Oberösterreich entschärft

Nur in Niederösterreich und in der Steiermark musste der Entminungsdienst (EMD) öfter ausrücken. Nach wie vor sei die Wahrscheinlichkeit hoch, Kriegsrelikte aus beiden Weltkriegen in Österreich zu finden, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP). Insgesamt wurde im vergangenen Jahr mehr als 31 Tonnen Kriegsmaterial von den Experten des EMD abtransportiert und vernichtet. 1,9 Tonnen davon wurden in Oberösterreich entdeckt. Die Spezialisten machten dabei etwa Infanteriemunition, Handgranaten, Panzerfäuste und Fliegerbomben unschädlich.

Fliegerbomben etwa werden in Oberösterreich häufig bei Baustellen im Zentrum des Bundeslandes aus der Erde geborgen und unschädlich gemacht, heißt es vom Bundesheer. Die Einsatzgebiete des EMD sind vielfältig: In Seen, Flüssen, Waldgebieten, im alpinen Gelände aber auch in Städten wurde Kriegsmaterial entdeckt. Die Munition stammt sowohl aus dem Ersten als auch dem Zweiten Weltkrieg.

Auch für Experten nicht ungefährlich

Ungefährlich sei die Arbeit nicht, sagt Presseoffizier Markus Oppitz aus Hörsching. Es könne vorkommen, dass es beim Entminungsdienst und vor allem bei den Kampfmittelbeseitigern, die etwa im Balkan stationiert sind, zu kritischen Situationen kommt. "In letzter Zeit wurde aber zum Glück niemand verletzt." Wenn die Experten des Entminungsdienstes zu einem Einsatz gerufen werden, wüssten sie nicht, in welchem Zustand sich die Gerätschaft befinde - etwa, ob es sich um einen Blindgänger handelt, der noch scharf ist. "Das beurteilen Sachexperten vor Ort." Findet ein Unbedarfter Kriegsmaterial, sollte er sich unbedingt an die Polizei wenden und nicht dort spazieren gehen, warnt der Offizier. Die Polizei verständige dann die Experten.

Kriegsrelikte werden in gesichertem Zustand zu einem Sprengplatz des Bundesheers gebracht und dort durch die Experten des EMD vernichtet. Ist der Transport nicht möglich, wird in Ausnahmefällen auch vor Ort eine Sprengung durchgeführt. 14,4 Tonnen des geborgenen Kriegsmaterials wurden im vergangenen Jahr gesprengt, 8,3 Tonnen Infanteriemunition in einem speziellen Brennofen ausgeglüht und 9,4 Tonnen Kriegsschrott direkt zur Endentsorgung gebracht.

