19-Jähriger überschlug sich mit Pkw bei Unfall auf der A1

Ein 19-jähriger Grazer lenkte am Sonntag gegen 22:30 Uhr seinen Pkw auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Wien. Auf dem bergab Stück des "Puckinger-Berges" geriet er laut eigenen Angaben infolge eines Sekundenschlafes rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam am Dach, außerhalb der Fahrbahn zum Liegen. Der Lenker konnte noch selbstständig den Pkw verlassen, ein vorbeikommender Sanitäter leistete Erste-Hilfe. Mit Verletzungen wurde der Verletzte von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.