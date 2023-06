19-Jähriger starb kurz nach seinem Geburtstag

Noch am Vortag hatte jener Riedauer seinen 19. Geburtstag gefeiert, der am Freitagnachmittag in Kallham bei einem tragischen Unfall sein Leben lassen musste. Der Innviertler prallte beim Überholen frontal in einen Lastwagen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Gegen 16.40 Uhr fuhr der 19-Jährige aus Riedau mit seinem Pkw auf der Innviertler Landesstraße Richtung Riedau und überholte das Auto einer 24-Jährigen. Dabei dürfte er den Gegenverkehr völlig übersehen haben. Der Bursch prallte mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Lkw.

Jede Hilfe kam zu spät

Die Fahrerin des überholten Autos hatte ihre Geschwindigkeit zwar bereits verringerte, kollidierte jedoch ihrerseits mit dem verunfallten Wagen des 19-Jährigen. Der junge Riedauer erlag nach dem Zusammenprall seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall gekommen war, darüber rätselt man nicht nur im Heimatort des Verunglückten. Immerhin geschah der Unfall an einer eher übersichtlichen Stelle. Auch die Strecke hat der Bursche gekannt.

Gefahrgut-Transport beteiligt

Die zu Hilfe gerufenen Kräfte der Feuerwehren Kallham, Güttling und Neumarkt im Hausruckkreis führten gemeinsam mit einem Lkw-Bergeunternehmen und dem Abschleppdienst die Aufräumarbeiten durch. Die Behälter des Gefahrstoff-Lkw waren nicht beschädigt, sodass der Auflieger mittels Ersatzfahrzeug abtransportiert werden konnte. Der Sattelauflieger hatte Flüssigstickstoff geladen.

Die B137 Innviertler Straße war für die Dauer mehrerer Stunden zwischen Kallham und Riedau gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine großräumige Umleitung ein.

Der Fahrer des Gefahrengut-Lkw, ein 54-Jähriger aus Linz, und die Pkw-Lenkerin, eine 24-Jährige aus dem Bezirk Ried, wurden beide verletzt in das Klinikum Wels gebracht.

