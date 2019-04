19-Jähriger setzte eigenes Auto in Brand, um Versicherungssumme zu kassieren

WALDNEUKIRCHEN/SIERNING. Nachdem im Juli des Vorjahres der Wagen eines 19-Jährigen in Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land) in Flammen aufgegangen war, gestand der Bursche nun, den Brand mit Unterstützung seiner Freunde gelegt zu haben.

Brandstiftung (Symbolbild) Bild: colourbox.com

Indem er das mit einem Kredit finanzierte Auto in Brand setzte, wollte der Traunviertler eine Versicherungssumme in Höhe von 25.000 Euro kassieren, berichtet die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Die Ermittler fanden heraus, dass eine Reparatur in Höhe von 6000 Euro fällig gewesen wäre. Das konnte sich der Zulassungsbesitzer aber nicht mehr leisten, sagte er gegenüber der Polizei. Auch dessen Freunde waren in den Plan eingeweiht.

Nach dem Vorfall am späten Abend des 21. Juli haben noch alle Beteiligten die "Ahnungslosen" gespielt. Zwei Zeugen hatten gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr zu dem Kfz-Brand alarmiert. Die polizeilichen Erhebungen deuteten auf Brandstiftung hin, weshalb der 19-jährige Besitzer sofort ins Visier der Ermittler geriet.

Irgendwann brach er schließlich sein Schweigen und gestand, dass ihm zwei Freunde "geholfen" hatten. Der 21-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land und der 18-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems sollten dafür einen Teil der Versicherungssumme kassieren. Der 18-Jährige hatte mit einem Stein das Fenster der Fahrertür eingeschlagen, anschließend schüttete der 21-Jährige Benzin auf den Fahrersitz und zündete das Auto an.

Mittlerweile legten alle Beteiligten ein umfassendes Geständnis ab. Außerdem deckten die Polizisten weitere Delikte auf: An der Wohnadresse des 21-Jährigen wurden Suchtmittel und -utensilien sowie 920 pyrotechnische Gegenstände der Klassen F3 und F4 sichergestellt, im Auto des jungen Mannes fand man eine geladene Gas-Pistole und einen Pfefferspray.

