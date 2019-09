19-jähriger Räuber stellte sich nach Überfall der Polizei

Der Rumäne gestand, kurz zuvor einen Mann in der Unterführung Hinsenkampplatz verletzt und dessen Rucksack erbeutet zu haben. Der 53-jährige Geschädigte hatte den Vorfall bereits angezeigt.

Weiters gab der mutmaßliche Täter gegenüber der Polizei an, am Donnerstag gegen 21 Uhr einem Mann bei der OMV-Tankstelle in der Hafenstraße in Linz die Jacke geraubt zu haben. Da diesbezüglich bisher keine Anzeige erstattet wurde, wird der Geschädigte ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Linz-Kaarstraße unter Tel. 059133/4584100 zu melden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.