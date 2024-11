19-jähriger Alkolenker ließ nach Unfall verletzte Mitfahrer zurück und flüchtete

Der 19-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war gegen 2.20 Uhr seinem vollbesetzten Pkw in Richtung Ortsteil See unterwegs. In einem kurvigen Waldgebiet soll der Jugendliche nach Aussagen seiner Mitfahrer den Pkw stark beschleunigt und einen Baum touchiert haben. Der Pkw überschlug sich und kam nach etwa 30 Metern auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Unfalllenker, bei dem später 0,72 Promille Alkohol festgestellt wurden, flüchtete zu Fuß und ließ seine Mitfahrer zurück. Ein 21-Jähriger wurde am Rücksitz des Fahrzeuges schwer verletzt eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Die drei weiteren Insassen, ein 22-Jähriger und zwei 19-Jährige, wurden ebenfalls verletzt und nach der Erstversorgung wie der Schwerverletzte ins Klinikum Wels gebracht.

Weil der 19-Jährige nicht auffindbar war, wurde eine Suchaktion gestartet. In einem Waldstück in der Nähe des Ortsgebietes von Kematen fanden die Polizisten den jungen Mann. Auch er wurde ins Klinikum Wels gebracht.

