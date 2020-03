19-Jährige verlor nach Überholmanöver Kontrolle über Audi

Die junge Frau aus dem Bezirk Kirchdorf war mit einem weißen Audi auf der B 130 von Hartkirchen in Richtung Eferding unterwegs. Kurz nach dem Ortsgebiet Karling überholte sie einen Pkw und dürfte dann auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Auto verloren haben. Es schleuderte, geriet auf die linke Fahrbahn und kollidierte mit dem Wagen einer 33-Jährigen. Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Eferding konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig nach rechts in ein angrenzendes Feld steuern und verhinderte so einen Zusammenstoß. Die Wucht des seitlichen Zusammenstoßes katapultierte den Audi über eine Böschung - der Wagen kam stark beschädigt zum Stillstand.

Die 19-Jährige wurde ins Klinikum Wels gebracht. Alle weiteren beteiligten Personen blieben unverletzt.