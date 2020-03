19-Jährige Alkolenkerin baute Unfall: Ein Verletzter, zwei Führerscheinabnahmen, zwei Anzeigen

Die 19-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land und ihre zwei Mitfahrer (16, 20) waren gegen 20:45 Uhr Richtung Schiedlberg unterwegs. Auf einem Güterweg bat der 16-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land, auf den Anhänger "umsteigen" zu können. Die Frau hielt kurz an, damit der Bursch auf den Anhänger steigen konnte. Dann fuhr sie weiter.

In einer Kurve kam die Frau, die laut später durchgeführtem Alkotest 1,24 Promille intus hatte, von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Feld. Zwar schaffte sie es noch, das Gespann wieder auf die Straße bringen, geriet von dort aber wieder über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Daraufhin stürzte der Anhänger samt dem 16-Jährigen um, der verletzt auf der Straße zum Liegen kam.

Daraufhin rief der 20-jährige Beifahrer einen Kollegen (19) aus dem Bezirk Linz-Land zur Unterstützung an. Der 19-Jährige, der ebenfalls mit 1,02 Promille alkoholisiert war, fuhr mit seinem Pkw zur Unfallstelle. In weitere Folge überließ er dem alkoholisierten 20-jährigen Mitfahrer des Unfallfahrzeuges seinen Pkw, woraufhin der 20-Jährige zur Wohnadresse des 19-Jährigen fuhr. Der 19-Jährige selbst lief noch vor Eintreffen der Polizei über die Felder nach Hause.

Der 16-Jährige wurde mit der Rettung ins Klinikum Wels – Grieskirchen eingeliefert.



Daraufhin fuhren die Beamten ebenfalls zur Wohnadresse des 19-Jährigen und trafen dort diesen und den 20-Jährigen an. Nach anfänglichem Leugnen gestand der 19-Jährige, zur Unfallstelle gefahren zu sein, um den 20-Jährigen zu unterstützen.

Sowohl die 19-Jährige als auch der 20-Jährige mussten ihre Führerscheine vorläufig abnehmen. Der 19-Jährige wird nach § 14/8 FSG der Behörde angezeigt, der 16-Jährige wegen Mitfahrens auf dem Anhänger.

