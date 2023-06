19-Jährige wurde erst angefahren und dann von weiterem Auto überrollt 

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, hieß es am Montagvormittag auf Anfrage der OÖN aus der Pressestelle der Salzburger Landespolizei nach dem Tod einer 19-jährigen Passantin in der Nacht auf Samstag in Mattsee am Rande eines Festes.

Bisher galt als einziger Beschuldigter ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Braunau. Er soll die junge Frau mit dem Seitenspiegel touchiert und zu Boden gebracht haben. Wie berichtet passierte der Unfall im Bereich einer Zufahrtstraße am Rande eines Festes. Die 19-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen.

Doch schon die Reifenspuren warfen die Frage auf, ob die junge Frau wirklich durch die Streifkollision tödlich verletzt worden war oder ob noch ein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen ist.

Am Montagnachmittag teilte die Staatsanwaltschaft Salzburg das vorläufige Obduktionsergebnis mit. Demnach sei „aufgrund des Verletzungsmusters, insbesondere aufgrund der diagnostizierten Verletzungen im Kopf-, Brust und Beinbereich davon auszugehen, dass die Frau von einem nachkommenden PKW überrollt wurde.“ Und weiter heißt es in der Mitteilung der Anklagebehörde: „Ob bereits durch die erste Streifkollision tödliche Verletzungen verursacht wurden, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen.“

Daher werde nun gegen zwei Verdächtige ermittelt: gegen den beschuldigten 24-jährigen Oberösterreicher und einen bisher unbekannten Täter. Der Verdacht laute auf fahrlässige Tötung und Imstichlassens eines Verletzten.

Wie berichtet hatte sich nach dem tödlichen Unfall, am Samstagvormittag ein junger Mann aus dem Bezirk Braunau bei der Polizei gemeldet und zugegeben, die Passantin mit dem Seitenspiegel touchiert zu haben. Er habe einen Knall gehört, ihm sei aber nicht bewusst gewesen, dass es sich um einen Menschen gehandelt habe. Erst durch Medienberichte sei ihm das Ausmaß des Unfalles klar geworden. Der Alkotest dieses Lenkers verlief am Samstagvormittag negativ.

