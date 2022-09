19 Grad: Gemeinden skeptisch, für Arbeitsmediziner aber "vertretbar"

In Deutschland ist es fix, in Österreich könnte es bald so weit sein: Geht es nach Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) wird die Temperatur in öffentlichen Gebäuden aus Energiespargründen auf 19 Grad gesenkt – Schulen, Pflegeheime und Ähnliches sind ausgenommen. Es würden sich demnach vor allem Mitarbeiter in der Verwaltung wärmer anziehen müssen.