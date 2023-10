1,84 Promille: Alkolenker raste mit 115 km/h durch Wels

Sturzbetrunken und mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein 43-jähriger Welser mit seinem Pkw am Samstag kurz nach Mitternacht auf der Salzburgerstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Im Ortsgebiet, wo eigentlich maximal 50 km/h erlaubt wären, zeigte das Messgerät einer Welser Polizeistreife 115 km/h. Damit nicht genug: Auch der Alkomattest zeigte eine viel zu hohen Wert: 1,84 Promille hatte der Raser intus. Seinen Führerschein ist er vorläufig los, teilte die Polizei am Samstag mit.

Mit 112 km/h über die B1

Zwar nicht durch Alkohol, wohl aber durch Drogen beeinträchtigt hatte sich 22-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land am späten Freitagabend hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. Eine Polizeistreife wurde gegen 23:45 Uhr bei Traun (Bezirk Linz-Land) auf ihn aufmerksam, weil er mit 112 km/h über die B1 raste. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, der Lenker beschleunigte weiter. An der Traunerkreuzung stoppte ihn eine rote Ampel.

Joints auf Straße geworfen

Bei der Kontrolle stellte sich rasch heraus, warum der 22-Jährige lieber nichts mit der Polizei zu tun gehabt hätte: Aus seinem Pkw drang eindeutiger Cannabisgeruch, mehrere Symptome deuteten auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel hin. Außerdem warf er neben einer Polizistin zwei Joints auf die Fahrbahn, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Ein Urinschnelltest auf der Polizeiinspektion in Traun verlief positiv auf AMP und THC. Eine klinische Untersuchung verweigerte der junge Mann, seinen Führerschein musste er dennoch abgeben.

