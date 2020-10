Am Sonntag ist in den frühen Morgenstunden ein 22-Jähriger in der Ortschaft Unterholz (Gemeinde Vöcklamarkt) rechts von der L540 abgekommen. Sein Auto überschlug sich und blieb schließlich inmitten eines Feldes stehen. Der junge Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck hatte laut Polizei 1,78 Promille intus. Er wurde ins Spital gebracht, den Führerschein musste er abgeben.