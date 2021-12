18 Omikron-Verdachtsfälle in Oberösterreich

524 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus meldete der Krisenstab des Landes Oberösterreich am Dienstagnachmittag, in ganz Österreich wurden seit Montag 2.859 neue Fälle gemeldet. 245 Covid-Patienten müssen derzeit in den Spitälern auf Normalstationen behandelt werden, 94 benötigen intensivmedizinische Betreuung. Zudem wurden 18 neue Todesfälle bekannt, darunter ein erst 31-jähriger Innviertler mit Vorerkrankungen, der im Klinikum Schärding behandelt worden war.

Zunehmend Kopfzerbrechen bereiten den Experten die steigenden Zahlen der Omikron-Verdachtsfälle. 18 sind derzeit in Oberösterreich bekannt. Sie sind zwar von Laboren in Oberösterreich bereits vorsequenziert und es ist davon auszugehen, dass diese auch von der AGES durch die Ganzgenomsequenzierung bestätigt werden. Die AGES-Ergebnisse sind aber nach wie vor ausständig.

Für die offenbar deutlich ansteckendere Omikron-Variante des Corona-Virus hat das Gesundheitsministerium vorige Woche deutlich strengere Regeln für die Kontaktpersonen-Nachverfolgung vorgelegt. Bei bisherigen Corona-Varianten gilt eine Quarantäne-Dauer von zehn Tagen, wobei nach fünf Tagen ein Freitesten möglich ist. Geimpfte und Genesene können als K2-Person eingestuft werden. Bei Kontakt mit einem Omikron-Fall gilt man hingegen unabhängig von Impfung oder Genesung als K1-Person und muss für 14 Tage in Quarantäne, und das ohne Chance auf vorzeitige Beendigung.