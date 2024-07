18 Monate alter Bub stürzte in Niederthalheim vier Meter in die Tiefe

Schon wieder ist ein Kleinkind aus einem offenen Fenster gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Laut oberösterreichischer Landespolizeidirektion passierte der Unfall in der Gemeinde Niederthalheim im Bezirk Vöcklabruck.

Auf Asphalt aufgeprallt

In einem Einfamilienhaus kletterte ein eineinhalbjähriger Bub in einem unbeobachteten Moment im ersten Stock über eine Couch auf das Fensterbrett und stürzte aus dem geöffneten Fenster. Das Kleinkind fiel vier Meter tief und prallte auf dem Asphalt auf.

Die Mutter hatte sich gerade um ihr weiteres Kind im Säuglingsalter gekümmert, als der Sturz passierte.

Per Helikopter ins Spital

Eine Crew des in Scharnstein stationierten Notarzthubschraubers von "Martin 3" brachte das schwer verletzte Kleinkind nach Linz. Dort wurde es am Medcampus 4 (Kinderklinik) auf der Intensivstation behandelt.

Erst vor zwei Wochen war ein Vierjähriger in Weyer (Bezirk Steyr-Land) aus dem Fenster des zweiten Stockes gestürzt. Am zweiten April hatte in Linz ein Fünfjähriger, der allein zuhause war, ein Fenster geöffnet, war hinausgestürzt und an den Verletzungen gestorben.

Lokalisierung: Niederthalheim liegt im Bezirk Vöcklabruck

