18-jähriger Mühlviertler starb bei Verkehrsunfall

Der 18-Jährige aus Unterweißenbach fuhr um 17:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Königswiesener Straße B 124 in Richtung Pierbach. Kurz nach dem Ortsgebiet Mönchdorf überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw. Dabei geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, kam links von der Fahrbahn ab und wurde bei der nächsten Böschung einer Hauszufahrt in die Höhe katapultiert. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals in der abfallenden Wiese und kam auf den Rädern zum Stillstand.

Sofort hinzugekommene unbeteiligte Fahrzeuglenker und Polizisten, die zu Unfallzeugen wurden, versuchten sofort dem eingeklemmten jungen Mann zu helfen. Der verunglückte Lenker musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden.

Das Notarztteam des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Unfalllenkers feststellen.

