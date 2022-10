18-Jähriger bedrohte Ex-Freundin mit Schreckschusswaffe

Der Frau gelang die Flucht aus dem Wagen und die Polizei zu verständigen. Der 18-Jährige wurde festgenommen.

Der Streit zwischen dem Ex-Pärchen eskalierte gegen 23 Uhr auf einem Parkplatz in Aurach am Hongar. Sie fuhren mit dem Pkw zu einem Parkplatz, wo der 18-Jährige seine Ex-Freundin zu Boden drückte und ihr drohte, sie bewusstlos zu würgen, sollte sie seinen Anweisungen nicht Folge leisten. Im Anschluss zwang er sie, mit dem Fahrzeug mit nach Timelkam zu einem Lokal zu fahren, um sich dort mit ihrem vermeintlich neuen Freund zu treffen.

Dabei kündigte er bereits an, diesen mit seinem Messer abzustechen und ihn "bis zur Unkenntlichkeit zu verprügeln", wie die Polizei berichtete. Im Zentrum von Timelkam gelang es der 17-Jährigen das Gurtschloss zu öffnen, aus dem Fahrzeug zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Das Einsatzkommando Cobra nahm den 18-Jährigen gegen 3.15 Uhr an seiner Wohnadresse fest. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Bedrohung mit Pistole auch in Bad Ischl

Ebenfalls mit einer Schreckschusspistole hat ein 44-Jähriger am Samstag in Bad Ischl (Gmunden) einen 18-Jährigen bedroht. Der Mann ging danach zu einem Friseurgeschäft weiter, wo er zufällig mit dem 47-jährigen Vater des Bedrohten zusammentraf. Es kam neuerlich zu einem Streit, in deren Verlauf der 44-Jährige wieder seine Schreckschusspistole zog und seinen Kontrahenten mit dem Erschießen bedrohte. Unmittelbar darauf wurde er von Polizisten aus Bad Ischl festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Waffen-, Betretungs- und Annäherungsverbot wurden ausgesprochen.