18-jähriger Mühlviertler in US-Haft misshandelt?

SARASOTA/PERG. TV-Bilder zeigen Verletzungen im Gesicht des jungen Oberösterreichers, der in Amerika verhaftet wurde, nachdem er Sex mit einer 15-Jährigen hatte.

Am 14. September hat der junge Oberösterreicher seine nächste Anhörung im Gericht von Sarasota. Bild:

Am kommenden Sonntag hätte der 18-jährige Mühlviertler zurück nach Österreich fliegen sollen. Doch nun sitzt sitzt seit Montag in den USA im Gefängnis – wie die OÖNachrichten berichteten. Die US-Behörden werfen ihm vor, mit seiner 15-jährigen Freundin, einer US-Amerikanerin, Sex gehabt zu haben. Was in Österreich straffrei wäre, wird in den USA mit bis zu 15 Jahren Haft und 10.000 US-Dollar Geldstrafe bedroht.

Befremdlich sind die TV-Bilder von US-Sendern, die den 18-jährigen aus dem Bezirk Perg bei seiner Vorführung vor Gericht in Sarasota, Florida, zeigen.

Nicht nur, dass der junge Mann wie ein Schwerverbecher vorgeführt wird. Schockierend sind seine Verletzungen im Gesicht: ein blaues Auge und ein Cut darunter. Auf einem Foto, das ihn kurz nach seiner Verhaftung zeigt, war er noch unverletzt.

Die österreichische Botschaft in Washington telefonierte mit dem 18-Jährigen, dabei habe er sich nicht beklagt und war gefasst, sagte Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums. "Wir haben einen Rechtsanwalt vermittelt, den der Inhaftierte bereits mit der Vertretung beauftragt hat." Gestern hatte der 18-Jährige erstmals Haftbesuch von seinem Anwalt.

"Nicht für Sex rübergeflogen"

Der 18-jährige Mühlviertler und die 15-jährige Mädchen aus Florida hatten sich im September 2017 über die Videospiel-App Discord kennengelernt und standen seither in engem Online-Kontakt. Nach drei Monaten beschlossen sie, eine Beziehung einzugehen und sich zu treffen.

Am 17. Juli stieg der 18-Jährige schließlich ins Flugzeug, um seine Chat-Freundin in ihrer Heimatstadt Sarasota kennenzulernen. Der Vater des jungen Mühlviertlers betonte, dass sein Sohn nicht in die USA geflogen sei, um dort Sex zu haben. "Sie wollten nur zusammen sein", sagte er gegenüber dem ORF Oberösterreich. Das Mädchen habe nachweislich angegeben, schon älter als 16 Jahre zu sein. Sonst hätten die Eltern dem Sohn die Reise nicht gestattet.

Sein Sohn buchte eine Unterkunft über den Internet-Anbieter Airbnb. Derweil dürfte die 15-Jährige von zuhause ausgerissen sein. Am Montag rief ihre besorgte Mutter beim Sheriff von Sarasota an und meldete sie als vermisst. Durch einen Hinweis erfuhr die Polizei die Adresse der Unterkunft des 18-Jährigen.

Das Mädchen sagte bei der Vernehmung aus, dass sie mit dem Mühlviertler in einer Beziehung sei. Außerdem gab sie zu, dass es in der Unterkunft zum Geschlechtsverkehr kam. Dem 18-Jährigen wurde sein Reisepass abgenommen, sein Handy wurde beschlagnahmt, und er hat striktes Internet-Verbot. Ein Richter setzte eine Kaution von 200.000 Dollar (170.000 Euro) fest. Die nächste Verhandlung vor Gericht findet am 14. September statt.

Seine Eltern könnten ihn nicht besuchen. "Das können wir uns nicht leisten, wir brauchen das Geld für den Anwalt", sagte der Vater unter Tränen.

