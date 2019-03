18-Jährige starb bei Verkehrsunfall in Seewalchen

SEEWALCHEN. Am späten Mittwochabend verlor eine 18-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck bei Seewalchen die Kontrolle über ihren Pkw und prallte gegen einen Baum. Reanimationsversuche verliefen erfolglos.

Symbolbild Bild: Wodicka

Laut Zeugenangaben verriss die 18-Jährige gegen 22:30 Uhr ihr Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve auf der B151 in Richtung Lenzing, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die junge Frau musste von der Feuerwehr aus dem stark deformierten Pkw befreit werden. Die von der Rettung durchgeführten Reanimationsversuche verliefen erfolglos, die Vöcklabruckerin verstarb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema