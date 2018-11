18 Kilo Speed im Darknet bestellt: Haftstrafen

LINZ. Fünf bzw. dreieinhalb Jahre Gefängnis für Duo

Zwei Männer mussten sich in ihrer Verhandlung am Landesgericht Linz wegen schwerer Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz verantworten. Laut Anklage sollen der 41-Jährige und sein Komplize (40) im großen Stil Drogen im Darknet eingekauft und anschließend an Abnehmer in Oberösterreich weiterverkauft haben.

Dem Österreicher und dem gebürtigen Iraner, die sich schon viele Jahre aus der Drogenszene kannten, wurde angelastet, von 2016 bis Mai 2018 insgesamt 18 Kilo Speed (Amphetamine) erworben zu haben. Der gesetzliche Strafrahmen sieht dafür ein bis 15 Jahre Gefängnis vor. Wer im Darknet Drogen bestelle, müsse mit hohen Strafen rechnen, hieß es: Auch kleinere Mengen fallen unter die Schmuggel-Paragrafen, weil Bestellung und Versand grenzüberschreitend verlaufen. Auch mit Cannabis und Kokain sollen die zwei Angeklagten gehandelt haben.

Laut Anklage waren beide Beschuldigten vorbestraft. Der Erstangeklagte erhielt fünf Jahre Freiheitsstrafe, er wurde wie sein Komplize in zahlreichen Punkten mangels Beweisbarkeit freigesprochen. Der Zweitbeschuldigte fasste dreieinhalb Jahre aus, die ihm vorgeworfenen Mengen wurden aber nach unten revidiert. Zudem verfügte das Gericht die Konfiszierung eines alten Porsches. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

