18-Jähriger in Florida verhaftet: Botschaft vermittelte Anwalt

SARASOTA/LINZ. Dem am Montag in Sarasota County in Florida festgenommenen 18-jährigen Oberösterreicher geht es "den Umständen entsprechend gut". Das sagte Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums.

Gefängnis in den USA (Symbolbild). Bild: Colourbox.de

"Die österreichische Botschaft in Washington hat einen Rechtsanwalt vermittelt, den der Inhaftierte bereits mit der anwaltlichen Vertretung beauftragt hat", teilte Schnöll mit.

Der 18-Jährige sei bei guter Gesundheit. Es habe bereits per Telefon direkten Kontakt zu ihm gegeben, so der Sprecher. "Am Donnerstagnachmittag (Ortszeit; Anm.) wird erstmals ein Haftbesuch des Anwalts stattfinden. Der nächste Gerichtstermin ist nach Angaben der US-Behörden für den 14. September festgelegt."

Der Teenager war in die USA gereist, um dort seine 15-jährige Chat-Bekanntschaft zu treffen. Wir haben berichtet.

